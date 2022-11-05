Нейробиологи выяснили, что сон в течение дня усиливает память о тревожных и страшных событиях

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5 ноября 2022, 20:57 Татьяна САВКИНА Источник: Портал «Научная Россия»

Fotograf via www.imago-images.de/ globallookpress.com

Ученые Уральского федерального университета (Екатеринбург) изучили влияние сна на формирование и перевод первичных воспоминаний о чем-то страшном в долговременную память.

Консолидация памяти — то есть переход воспоминаний из кратковременной памяти в долгосрочную — происходит в первую очередь во время сна. Исследования показывают, что сон может оказывать положительный эффект, превосходящий пассивное бодрствование. Это происходит путем реактивации важных воспоминаний, что, возможно, также отражается на сновидениях.

Однако на данный момент отсутствуют исследования, которые бы анализировали, усиливает ли сон эффект запоминания эмоционально тяжелых событий. Поэтому ученые решили узнать, каким образом сон влияет на память об испытанном человеком страхе.

В ходе экспериментов было установлено, что дневной двухчасовой сон усиливает воспоминания о тревоге, которую вызывали у испытуемых прямо перед сном. Реакцию страха изучали с помощью электроэнцефалографии до и после сна или равного по времени периода бодрствования у здоровых молодых людей.

Сейчас ученые переносят исследования в клинику, где планируют тестировать пациентов в вегетативном состоянии и состоянии минимального сознания, чтобы определить, каким образом сон будет влиять на их уровень тревожности и формирование воспоминаний о страхе.

Полученные данные будут полезны для разработки стратегий реабилитации людей, получивших эмоциональную травму при катастрофах или военных действиях.