Нейрофизиолог Конышев порекомендовал использовать метод мультимодальности для запоминания больших объемов информации

Аргументы Недели → Наука 13+

21 мая 2022, 09:07

стикеры, pixabay.com

Нейрофизиолог Владимир Конышев в рамках разговора с журналистами утром в субботу, 21 мая, дал советы, как запоминать большие объемы информации. В этом вопросе важен формат подачи и изучения данных.

Владимир Конышев назвал лучшим способом изучения информации мультимодальность – посредством слуха, зрения и движений. Сначала следует услышать те или иные данные, потом увидеть их, а затем самостоятельно записать или зарисовать. Не менее важна эмоциональная подача материала.

Нейрофизиолог в беседе с RT порекомендовал повторять изученный утром или днем материал вечером, а также обновить полученную информацию через две недели.