Дарья Хавкина рассказала, кому стоит опасаться ухудшения памяти после COVID-19

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7 апреля 2022, 22:21

Фото: pixabay.com

Врач-терапевт НИИ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина рассказала "АБН", что после коронавируса у людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы может ухудшиться память.



Специалист отмечает, что люди пожилого возраста, которые не имеют иммунитет против коронавируса, а также диабетики второго типа и люди с ишемической болезнью сердца чаще остальных подвержены когнитивным нарушениям при COVID-19.



Но в последнее время, отмечает терапевт, стало меньше пациентов с диагнозом когнитивные нарушения при ковиде, чем было в предыдущие два года пандемии. Такое снижение Хавкина связывает с вакцинацией, отработанными схемами лечения и особенностями штамма «Омикрон».