Российская орбитальная служебная космическая станция будет

Аргументы Недели → Наука 13+

11 мая 2022, 11:10

Дмитрий Рогозин объявил, что российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет, уже приступили к эскизному проектированию. Слово «служебная» означает, что на ней не будет постоянно работать экипаж, как на МКС. Это разумный подход. Небольшой экипаж привозит с собой системы жизнеобеспечения, отрабатывает какую-либо целевую программу, к которой заранее основательно подготовились, вернулись на землю. А дальше станция без лишних заморочек летает сама по себе.



Автоматика своё дело делает, ЦУП контролирует и управляет. Тут надо учесть планирование на высокие наклонения орбиты станции, приполярные, а там повышенный уровень радиации. Поэтому народу на станции длительное время пребывать не следует.



С МКС мы сейчас видим около 5% территории страны. РОСС сможет покрыть большую площадь России. Что касается международного космического сотрудничества, которого с американцами уже не будет, Герой Советского Союза, единственный в истории лётчик-космонавт 1-го класса Владимир Джанибеков считает, что и с китайцами у России МКС не получится. У нас генетически заложенные противоречия – как в нас, так и в них. Разные цивилизации, разные философия, язык.



Подробнее читайте в интервью Владимира Джанибекова «Аргументам недели».