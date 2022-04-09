Ученые из США разрабатывают приставку к унитазу, которая сможет выявлять COVID-19

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9 апреля 2022, 12:50 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Группа ученых из Стэнфордского университета занимается разработкой «умного» туалета, который в течение 15 минут сможет выявлять у пользователей коронавирусную инфекцию.



Главным преимуществом своего изобретения специалисты называют отсутствие необходимости человека предпринимать какие-то дополнительные действия, чтобы сдать анализы. Посетителю уборной достаточно дать согласие на проведение исследования с помощью мобильного телефона.



Смарт-платформа COV-ID - это приставка, которая подсоединяется к унитазу. Ее оснастят модулем для автоматического забора и обработки образцов. На следующем этапе приставка выделит из них РНК и проведет сверхбыстрое исследование полученной нуклеиновой кислоты, которое и покажет, инфицирован ли участник исследования. Для санитарной обработки устройства американцы предлагают использовать ультрафиолетовый свет.



Помимо прочего, диагностический туалет предполагают оборудовать датчиками, которые измеряют температуру тела и сатурацию. Они также смогут определить, есть ли у пользователя диарея, которая часто бывает симптомом коронавирусной инфекции.



Сообщается, что смарт-платформу можно будет настроить на выявление других вирусов, вызывающих острые кишечные инфекции, атипичную пневмонию, гастроэнтерит, дизентерию и многие другие болезни.



Интересно, что некоторые российские ученые отнеслись к ноу-хау американских коллег скептически.



«Я себе плохо представляю с технической точки зрения, как мы могли бы это осуществить. Например, мы поставим такой туалет у метро «Пушкинская». Если там придется оставить персональные данные, то вряд ли кто-то воспользуется туалетом. А если эту процедуру будут делать анонимно, то как потом найти участника, который сдал положительный тест?» — задается вопросом Сергей Вознесенский, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН.



Кроме того, по его словам, нахождение РНК коронавируса в таких анализах не может быть основанием для постановки диагноза COVID-19. Для этого нужен ПЦР или другие тесты.



Заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов не уверен, что перед использованием унитаза пользователь будет давать или не давать согласие на анализ. По российским нормам нужно давать информированное согласие с подписью и указанием личных данных.



