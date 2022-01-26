Ученые из Уханя заявили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV

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26 января 2022, 22:00 Источник: BioRxiv

микроскоп, pixabay.com

Китайские ученые провели исследование и пришли к выводу о существовании риска проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, который ранее был зарегистрирован на территории ЮАР.

По мнению ученых из КНР, случаи распространения этой группы вирусов необходимо внимательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей.

Специалисты подчеркивают, что для взаимодействия с организмом человека NeoCoV нужна определенная мутация, а в настоящий момент он угрожает только летучим мышам. По словам экспертов, природа нового коронавируса по-прежнему остается загадочной.

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