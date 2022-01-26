Ученые из Уханя заявили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV

Китайские ученые провели исследование и пришли к выводу о существовании риска проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, который ранее был зарегистрирован на территории ЮАР.
По мнению ученых из КНР, случаи распространения этой группы вирусов необходимо внимательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей.
Специалисты подчеркивают, что для взаимодействия с организмом человека NeoCoV нужна определенная мутация, а в настоящий момент он угрожает только летучим мышам. По словам экспертов, природа нового коронавируса по-прежнему остается загадочной.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.