В Китае разработали робота, который умеет кататься на лыжах

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25 января 2022, 15:12 Источник: Источник: РИА Новости

Лыжник, фото: pixels.com

В лыжных гонках теперь может преуспеть даже робот. В Шанхайском университете изобрели шестиногого робота, который умеет кататься на лыжах. Робот дебютировал ранее в этом месяце, пройдя испытания на лыжных трассах Северо-Восточного Китая. Об этом сообщают РИА Новости.

У робота есть четыре «ноги», на которые исследователи прикрепили лыжи. Дополнительные две конечности держат лыжные палки. Во время испытаний робот показал хорошие результаты. Он спустился на лыжах с трассы протяженностью 400 метров и углом наклона 18 градусов, при всех этих условиях его скорость составила 10 метров в секунду. Робот продемонстрировал навыки езды. Где-то он ускорялся, обходил препятствия и взаимодействовал с человеком.

Исследователи университета совершили прорыв в разработке ключевого алгоритма, который позволяет роботу собирать и обрабатывать данные о поведении человека и имитировать движения лыжника. Кроме всего этого, он сможет патрулировать и спасать лыжников в высокогорных снежных районах.

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