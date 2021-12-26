На службе Госинспекции по недвижимости Москвы появилась робособака

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26 декабря 2021, 16:08

Фото: с сайта mos.ru

Робот будет ходить по улицам Москвы, фотографировать и снимать на видео заданный маршрут. Это направлено на выявление различных нарушений, в том числе обнаружение самостроев и незаконного захвата территории при строительстве. Благодаря своей конструкции робот может развивать скорость до 11 километров в час. Об этом сообщается на официальном сайте Мэра Москвы.

У робпёселя есть GPS-модуль, благодаря чему он отлично ориентируется в пространстве. Есть лидар, меряющий расстояния и формирующий вокруг себя точную карту трехмерного пространства: эта технология поможет Госинспекции замерять объекты недвижимости. Встроенная камера позволит вести онлайн-трансляцию.

Робот сконструирован и напоминает небольшую собаку и во многом имитирует ее походку и движения. На мордочке четвероногого помощника изображена дружелюбная улыбка.

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