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Вирусолог Альтштейн выразил мнение, что новые штаммы COVID-19 будут появляться и дальше, но их опасность снизится

, 12:15 Источник: Россия 24

Вирусолог Альтштейн выразил мнение, что новые штаммы COVID-19 будут появляться и дальше, но их опасность снизится
COVID-19, pixabay.com

Главный научный сотрудник Центра им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн во вторник выразил мнение, что мутаций коронавируса будет становиться все больше, однако опасность COVID-19 начнет уменьшаться.

"Это природа вирусов – они возникали и будут возникать", – заметил Анатолий Альтштейн и добавил, что более опасные штаммы вряд ли появятся. По мнению эксперта, на каком-то уровне Всемирная организация здравоохранения примет решение о прекращении пандемии.

Альтштейн также предположил, что заболеваемость из-за штамма COVID-19 "омикрон" пойдет на спад в течение ближайших двух-трех недель.

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