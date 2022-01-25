Вирусолог Альтштейн выразил мнение, что новые штаммы COVID-19 будут появляться и дальше, но их опасность снизится

Главный научный сотрудник Центра им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн во вторник выразил мнение, что мутаций коронавируса будет становиться все больше, однако опасность COVID-19 начнет уменьшаться.
"Это природа вирусов – они возникали и будут возникать", – заметил Анатолий Альтштейн и добавил, что более опасные штаммы вряд ли появятся. По мнению эксперта, на каком-то уровне Всемирная организация здравоохранения примет решение о прекращении пандемии.
Альтштейн также предположил, что заболеваемость из-за штамма COVID-19 "омикрон" пойдет на спад в течение ближайших двух-трех недель.
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