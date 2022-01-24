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Археологи из Варшавского университета открыли новые древние здания времён империи инков

, 14:04

Археологи из Варшавского университета открыли новые древние здания времён империи инков
Мачу-Пикчу, фото: pixabay

Заброшенные строения времён инков археологи изучают больше века. Но только сейчас им удалось найти что-то новое, при этом исторические объекты нашли рядом с архитектурным комплексом Мачу-Пикчу. В находке древних строений учёным помогла уникальная лазерная технология. Дроны прочёсывали джунгли и обнаружили более десятка зданий под слоем листвы. Об этом сообщает издание Journal of Archaeological Science

Доминика Сечковска заявила, что только привилегированные люди могли попасть в Мачу-Пикчу. Это связано с тем, что это место считалось особенным.

Во время раскопок учёные нашли каменный алтарь, 14 бань и систему водоснабжения. Вода поступала из реки, которая находилась недалеко от поселения.

Учёные продолжают изучать цивилизацию древних инков. Ещё предстоит много работы, но учёные уже сделали радиоуглеродный анализ и установили реальный возраст Мачу-Пикчу. По их мнению, она была построена не ранее 1440 года.

Ранее сообщалось, что Археологи из Университета колледжа Дублина (Ирландия) обнаружили 40 с лишним древних сооружений, предназначение которых им предстоит выяснить.

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