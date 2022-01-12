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Ирландия прославилась новыми загадочными артефактами

, 16:40

Ирландия прославилась новыми загадочными артефактами
Фото: wikimedia.org, Barbara y Eugenio - Flickr

Археологи из Университета колледжа Дублина (Ирландия) обнаружили 40 с лишнем древних сооружений, предназначение которых неизвестно. Об этом сообщает «klady.info».

Раскопки велись в графстве Мит, на востоке Ирландии. Для этого была задействована новейшая аппаратура: георадары, беспилотники, а также устройства лазерного сканирования. Несмотря на это, исследователи были изрядно удивлены, когда обнаружили постройки неизвестного назначения. Им, по предварительным оценкам, более 4 тыс. лет. Что значительно старше Ньюгрейджа, который датируется 2500 годом до Р.Х.

«klady.info» подчёркивает, что «археологов заинтересовала интеллектуальная направляющая некоторых монументов; к примеру, один из них указывал на точку восхода Солнца в день зимнего солнцестояния». Археологам предстоит разгадать эту, очередную загадку истории.

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