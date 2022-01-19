Дети разных народов: те, кто нас ненавидит - такие же как мы

Аргументы Недели → Наука 13+

19 января 2022, 11:13

Кто решил, что если «поскребёшь русского, то обнаружишь татарина» и что под кожей румына обязательно сидит молдаванин? А правда ли, что ДНК прибалтов на 50% схожа с ДНК тех, кого они сегодня злобно называют оккупантами? Неужели британцы, презрительно называющие итальянцев «макаронниками», на 90% – потомки римских легионеров, топтавших их Британские острова 2 тыс. лет назад? Насколько едины в своём ДНК-коде полтора миллиарда китайцев? И кто же, наконец, древнее – русские или евреи?



На эти вопросы в интервью «Аргументам недели» отвечает советско-американский биохимик, доктор химических наук, автор новой науки – ДНК-генеалогии, изучающей миграции популяций и генетическую историю человечества, Анатолий Клёсов.



Изучая ДНК-генеалогию российских народов, Клёсов сделал срез практически всех народов Евразии и попытался понять, что между ними общего с точки зрения происхождения. Украинцы и русские практически одинаковые по своему происхождению. И белорусы тоже. Есть некоторые сдвиги, обусловленные географией. ДНК татар от ДНК русских в корне отличаются, и татарских мутаций у русских практически нет, скреби, не скреби. А вот в обратную сторону, если поскрести татар, то там русские мутации не редкость. Дело в том, что основная мутация у татар – южно-арийская. Арии шли через русские равнины, захватили нынешний Татарстан, прошли по Средней Азии до Урала, ушли частью в Индию, а частью на Алтай. Так вот, того, что арии оставили у татар, у русских нет совсем. Но у нас одни предки. Только ветви разные, и разошлись они 5 тысяч лет назад.



Румыны по происхождению в большей степени славяне. А если посмотреть на Прибалтику, то почти половина их ДНК – это «оккупанты». 40% литовцев, 40% латышей и 30% эстонцев – носители классической русской гаплогруппы, имеющих общего предка, у которого произошла мутация, унаследованная всеми потомками. Так что как бы они ни обзывали русских оккупантами, но оккупировали их ещё 2 тысячи лет назад, когда они с русскими породнились, и никуда им от этого не деться. Они сами наследники «оккупантов». Поляки те же русские, только они католики, а русские – православные. А в остальном отличий почти нет.



Восточные немцы – это славяне. Как ни горько признать, но когда Германия атаковала Советский Союз в 1941 году, то среди немцев на четверть были люди нашей крови. Может, поэтому с ними и было так трудно воевать. Наши же люди, такие же стойкие и упорные. Интересно, что в Австрии, которая традиционно хорошо относится к России, аномально высокая доля наших «родственников». Там 20% таких же «русских» по ДНК людей. На 90% жители Великобритании по происхождению – потомки западноевропейцев. В огромной степени – итальянцев, нашей крови в них нет.



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