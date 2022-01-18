Американские ученые не исключают, что астероид 2022 AE1 может столкнуться с Землей следующим летом

Найденный 6 января астероид 2022 AE1, по мнению ученых, имеет максимальный среди всех известных околоземных объектов риск столкновения с Землей. Это может произойти в 4 июля 2023-го года.
В Центре по изучению объектов, сближающихся с Землей (CNEOS) Лаборатории реактивного движения (JPL) НАСА сообщили, что размер данного астероида составляет около 70 метров. Скорость движения небесного тела составляет 19,83 километра в секунду.
Вероятность столкновения вышеуказанного объекта с Землей специалисты оценивают на уровне 1 к 1 700.
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