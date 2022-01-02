Астроном Денисенко: «астероид-убийца» Апофис не столкнется с Землей в обозримом будущем

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2 января 2022, 13:51 Источник: Телеканал "Звезда"

Астероид, Ferrari/globallook.com

Сотрудник Государственного астрономического института им. П.К.Штернберга Денис Денисенко считает, что приближение астероида Апофис к Земле никак не угрожает нашей планете.

Сообщения об угрозе столкновения Апофиса с Землей появились в последние дни в СМИ. Сообщается, что он подлетит на минимальное расстояние к ней в апреле 2029 года. Диаметр небесного тела составляет 393 метра, а масса – около 27 миллионов тонн.

По словам Денисенко, астероид действительно пролетит в районе геостационарных спутников Земли, но его столкновение с ней исключено. Ученый отметил, что астероид был открыт в 2004 году, и уже тогда «наделал шуму». Позже специалисты уточнили его орбиту и доказали, что столкновения Апофиса с Землей не произойдет.

«Ни в 2029 году, ни в 2036 он с Землей точно не столкнется», - заявил Денисенко.

«Когда люди слышат слова «потенциально опасные», они пугаются от слова «опасный»... Но здесь надо читать оба слова», - сказал ученый. Он уточнил, что так называют объекты, которые когда-нибудь могут столкнуться с Землей – но не в обозримом будущем. Астроном отметил также, что астероиды всегда падали и будут падать на Землю, и к этому человечество должно быть готовым.

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