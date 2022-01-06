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Врач Лео Бокерия заявил, что человек должен жить сто лет

, 09:13 Источник: РИА "Новости"

Врач Лео Бокерия заявил, что человек должен жить сто лет
академик Лео Бокерия, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия заявил в беседе с журналистами, что человек должен жить сто лет.

Лео Бокерия подчеркнул, что есть информация о жительнице Азербайджана, которая якобы прожила 180 лет, однако, по мнению академика, вероятно, когда она родилась, никто не вел учетные записи, вследствие чего точный возраст женщины определить нельзя.

"Но ведь как, понимаете, век – это 100 лет, че-ло-век. Значит, мы должны жить сто лет", – заключил Бокерия.

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