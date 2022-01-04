Лео Бокерия заявил, что два часа ходьбы в неделю могут продлить жизнь на несколько лет

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия назвал простой способ продлить жизнь на несколько лет.
По словам специалиста, люди, которые ходят два часа в неделю, в среднем живут на шесть-восемь лет дольше, чем те, кто ведет сидячий образ жизни.
Лео Бокерия отметил, что ходьба не требует каких-либо затрат. Более того, даже если человек живет в однокомнатной квартире, он может ходить по ней и давать организму нагрузку. Академик напомнил, что здоровый образ жизни складывается из правильного питания, отказа от спиртного и регулярных физических упражнений.
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