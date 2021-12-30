Попова сообщила, что практически все госпитализированные в ЮАР с штаммом «омикрон» не были привиты

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что практически все госпитализированные с штаммом коронавируса "омикрон" в ЮАР не были привиты, не болели COVID-19 или имели сопутствующие заболевания.
По словам Анны Поповой, посещение больниц дало убедиться в том, что среди зараженных новой мутацией коронавируса в ЮАР практически не было граждан, прошедших вакцинацию или болевших ранее.
Кроме того, как сообщила глава Роспотребнадзора на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, у многих пациентов были различные серьезные заболевания, в частности, онкология и диабет.
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