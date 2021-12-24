Вылечить инсульт будет возможно с помощью стволовых клеток

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24 декабря 2021, 14:07 Татьяна САВКИНА Источник: nsnet.ru

С инсультом каждый год сталкивается около 450 тысяч россиян.

Существует несколько форм этой болезни. Самой опасной из них считается геморрагический инсульт, при котором происходит кровоизлияние в мозг. Более чем в половине случаев геморрагический инсульт завершается летальным исходом, а выжившие пациенты с трудом реабилитируются. Способы лечения геморрагического инсульта немногочисленны. Обычно из полости черепа удаляют кровь, так как ее присутствие может вызвать сдавливание мозговых тканей и спровоцировать их отмирание. Из-за того, что этот метод не особенно эффективен, в настоящее время ученые ищут альтернативные способы лечения геморрагического инсульта.

Исследователи из МГУ имени М.В. Ломоносова рассмотрели возможность лечения геморрагического инсульта с помощью мезенхимальных стволовых клеток. Этот тип стволовых клеток является предшественником клеток костной, хрящевой и жировой тканей. Мезенхимальные стволовые клетки играют важную роль в процессах восстановления и обновления тканей, так как они способны выделять особые вещества.

Именно способность этого типа клеток заинтересовала ученых в контексте лечения геморрагического инсульта. Исследователи искусственно вызвали инсульт с кровоизлиянием в мозг у 98 крыс, а затем в место повреждения внесли питательную среду, в которой культивировались мезенхимальные стволовые клетки крысы или человека. В такой среде как раз должны были находиться вещества, которые выделяли стволовые клетки. Исследователи вели наблюдение за животными в течение двух недель. Все крысы, которые участвовали в эксперименте, поправились примерно за неделю. Причем уже через трое суток всего лишь треть подопытных крыс проявляла слабые симптомы. Благодаря терапии уменьшилась степень повреждения мозга, а выздоровевшие крысы успешно проходили тесты на долговременную память. В контрольной группе, в которой крысы не проходили лечение, погибло 30% животных, а еще 20% находились в тяжелом состоянии.

«Строго говоря, предлагаемый нами подход малореализуем на практике: мы вводили секрет стволовых клеток в первые минуты развития инсульта, но в жизни это практически невозможно. В дальнейшем мы планируем проверить, насколько предложенный подход действенен в реальных временных рамках. Мы очень надеемся, что полученные результаты станут толчком к развитию новых методик терапии заболеваний, связанных с повреждениями нервной ткани», — прокомментировал Максим Карагяур, доцент факультета фундаментальной медицины МГУ, старший научный сотрудник Института регенеративной медицины МНОЦ МГУ и главный автор исследования.

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