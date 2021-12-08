Найден эффективный способ очистки северных почв от нефтепродуктов

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8 декабря 2021, 18:57 Источник: Национальная научная сеть, nsnet.ru

Фото: pinterest.com

Для эксперимента были выбраны три площадки на территории Мурманской области в Печенгском районе.



Нефть и нефтепродукты попадают в почву и водоемы не только в местах их добычи и переработки, но и при хранении и транспортировке. Нефтебазы, крупные промышленные предприятия и даже АЗС становятся потенциальными источниками загрязнения. Почва, загрязненная нефтепродуктами, быстро деградирует: гибнут обитающие в ней микроорганизмы, ухудшаются ее физико-химические свойства, она теряет способность к самовосстановлению. Наиболее экологически чистым способом восстановления загрязненных почв считается биоремедиация, при которой нефтепродукты разлагаются микроорганизмами. Биологи из Российского университета дружбы народов совместно с коллегами из Кольского и Пущинского научных центров сравнили эффективность различных методов биоремедиации для очистки почв Мурманской области.

Ученые установили, что для очистки северных почв, загрязненных нефтепродуктами, наиболее эффективно использовать сорбционно-биологическую обработку. Для этого в почву вносят активированный уголь и торф, которые связывают токсичные углеводороды нефти и делают их доступными для разложения микроорганизмами. Предложенный метод биоремедиации поможет улучшить экологическое состояние почв в районах нефтедобычи и аварийных разливов.

«Если рассчитать время полного разложения углеводородов в почве, очищаемой разными методами, окажется, что при биоремедиации этот процесс ускоряется в 1,7–2,9 раза. Для северных экосистем это существенно. Самая быстрая очистка произойдет при использовании торфа — за 5,4 года, тогда как без биоремедиации на это потребуется около 16 лет. Таким образом, сорбционно-биологическая очистка поможет восстановить почвы субарктической зоны несмотря на сложные климатические условия и высокую степень деградации почв», — прокомментировала Мария Корнейкова, заместитель директора по научной работе аграрно-технологического института РУДН, с.н.с. Центра Смарт технологии устойчивого развития городской среды в условиях глобальных изменений АТИ РУДН.

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