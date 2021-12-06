Ученые оценили риски развития коинфекций в COVID-стационарах

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6 декабря 2021, 21:08 Татьяна САВКИНА Источник: nsnet.ru

Практическое применение результатов исследований поможет снизить риски развития бактериальных осложнений.

Широко известно, что основной проблемой стационаров являются внутрибольничные инфекции, распространенность которых независимо от стран и континентов составляет от 15 до 50%. Российские медики, работая в красных зонах, определили наиболее часто встречающиеся условно-патогенные бактерии, которые могут вызвать вторичные бактериальные осложнения у пациентов с COVID-19, находящихся в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Осложнения могут увеличивать вероятность летального исхода. Самые распространенные возбудители коинфекций при COVID-19 - бактерии. Поэтому при лечении коронавируса врачи часто в качестве профилактики назначают антибактериальные препараты. Однако неконтролируемое использование антибиотиков приводит к тому, что бактерии приобретают к ним устойчивость и становятся практически непобедимыми. В этом случае внутрибольничные бактерии, окружающие уже зараженных вирусом людей, могут стать крайне опасными.

«В медицинских учреждениях персонал и пациенты находятся в тесном контакте с различными твердыми поверхностями, на которых микроорганизмы, в первую очередь, бактерии, могут сохраняться в течение нескольких дней. Поэтому места общего пользования могут стать причиной внутрибольничных инфекций. Чтобы избежать этого, необходимо мониторирование микроорганизмов, применение профилактических мероприятий в условиях стационара», — рассказала Ольга Бургасова, профессор кафедры инфекционных болезней с курсом эпидемиологии и фтизиатрии РУДН.

Исследователи брали смывы с различных поверхностей в больничных палатах, изоляторах, коридорах, туалетных комнатах и кабинетах для персонала. Кроме того, чтобы проверить, были ли занесены бактерии в палаты пациентами, врачи отобрали пробы из носоглотки больных коронавирусом. Затем с помощью ПЦР-теста и секвенирования (определения точной последовательности гена) медики определили виды микроорганизмов, ДНК которых попала в пробы.

Наиболее распространенными микроорганизмами стали бактерии, относящиеся к условно патогенным: в норме они не причиняют вреда человеку, но при снижении иммунитета становятся агрессивными. Наибольшую опасность они представляют для пациентов отделения интенсивной терапии, организм которых практически не способен противостоять бактериальным инфекциям. Интересно, что в мазках из носоглотки пациентов с COVID-19 перечисленных патогенов не оказалось. Поэтому маловероятно, что сами пациенты «принесли» этих бактерий в больницу. Вероятно, их появление можно объяснить неэффективной дезинфекцией помещений после пребывания ранее госпитализированных пациентов. Кроме того, необходимо внимательно наблюдать и за самим медицинским персоналом.

«Проведенное исследование показало, что больничные помещения были контаминированны хотя бы одним патогеном. Местами с наибольшим количеством потенциально опасных бактерий оказались дверные ручки и полы помещений. Мы продемонстрировали важность своевременной дезинфекции и постоянного мониторинга микробного заражения. Это поможет избежать коинфекций и осложнений у пациентов», — прокомментировала Ольга Бургасова.

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