Проценко заявил, что по штамму коронавируса «омикрон» накоплено очень мало данных

Аргументы Недели → Наука 13+

4 декабря 2021, 13:02 Источник: РИА "Новости"

Денис Проценко, Alexei Druzhinin/Kremlin Pool

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко утром в субботу, 4 декабря, заявил, что к настоящему моменту по новому штамму коронавирусной инфекции "омикрон" накоплено очень мало информации.

Денис Проценко в рамках съезда "Единой России" подчеркнул, что вариант коронавируса нового типа "омикрон" пока очень мало изучен. По словам врача, данные об очередной мутации в настоящий момент только анализируются специалистами.

Проценко добавил, что еще слишком рано делать какие-либо заявления по особенностям нового штамма COVID-19.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости