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Вирусолог Альтштейн допустил, что после появления штамма «омикрон» течение COVID-19 может стать легче

, 07:49 Источник: Радио Sputnik

Вирусолог Альтштейн допустил, что после появления штамма «омикрон» течение COVID-19 может стать легче
COVID-19, pixabay.com

Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что после появления штамма коронавируса "омикрон" течение COVID-19 может стать легче, а последствия заболевания — не столь серьезными.

Анатолий Альтштейн выразил мнение, что до Нового года штамм "омикрон" не успеет распространиться. Профессор напомнил, что вариант "дельта" появился осенью прошлого года, а распространился только в мае-июле 2021 года.

Вирусолог в беседе с Радио Sputnik заметил, что заразность штамма "омикронд" будет в полной мере оценена лишь через некоторое время, однако имеющиеся данные о его геноме позволяют спрогнозировать, что заболевание, вызванное этим вариантом COVID-19, будет более легким, чем от других мутаций.

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