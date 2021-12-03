Врач Никифоров допустил, что появление штамма COVID-19 «омикрон» означает начало конца пандемии

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3 декабря 2021, 18:34 Источник: Говорит Москва

COVID-19, pixabay.com

Завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова заслуженный врач России Владимир Никифоров допустил, что появление штамма "омикрон" может означать наступление завершающей стадии пандемии.

По словам Владимира Никифорова, новая мутация COVID-19, которая зародилась в Южной Африке, является более заразной, однако вызывает существенно менее тяжелые формы и не приводит к тяжелым поражениям легких. В результате не исключается, что болезнь начинает переходить в категорию сезонных.

"Я думаю, что, может быть, это начало конца этого кошмара", – заметил заслуженный врач России.

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