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В медицинском регуляторе США заявили, что вакцины в некоторой степени защищают от штамма «омикрон»

, 07:48 Источник: РИА "Новости"

В медицинском регуляторе США заявили, что вакцины в некоторой степени защищают от штамма «омикрон»
прививка, pixabay.com

Американский медицинский регулятор CDC заявил в четверг, 2 декабря, что вакцины должны "до некоторой степени" защищать от недавно зарегистрированного варианта коронавируса нового типа "омикрон".

В регуляторе отметили, что медицинская команда при президенте США продолжает считать, что имеющиеся вакцины способны дать "некоторый уровень защиты" против серьезной болезни из-за мутации коронавирусной инфекции "омикрон". Более того, предполагается, что получившие бустерную дозу препарата лица имеют еще более высокий уровень защиты.

Напомним, ранее стало известно, что на территории Соединенных Штатов зарегистрирован первый случай заражения штаммом "омикрон".

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