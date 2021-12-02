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Гинцбург заявил, что «Спутник Лайт» и назальную вакцину можно использовать одновременно

, 07:06 Источник: РИА "Новости"

Гинцбург заявил, что «Спутник Лайт» и назальную вакцину можно использовать одновременно
шприц, pixabay.com

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в рамках беседы с журналистами заявил, что "Спутником Лайт" и назальной вакциной против COVID-19 можно прививаться одновременно.

По словам Александра Гинцбурга, вышеуказанную комбинацию часто делают одновременно – она не наносит вред организму.

Напомним, ранее замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что назальная вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" абсолютно безболезненна, более того, у нее минимум побочных эффектов.

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