Physics of Fluids: социальная дистанция не спасает от заражения COVID-19

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24 ноября 2021, 16:34 Источник: Коммерсантъ

Метро, Zamir Usmanov/globallook.com

Ученые Кембриджского университета провели исследование, чтобы понять, насколько эффективно соблюдение социальной дистанции защищает от заражения COVID-19. Результаты исследования неутешительны.

Эксперимент, проведенный при помощи компьютерного моделирования, показал: если соблюдать так называемую социальную дистанцию в 2 метра, но не надевать при этом маску, никакой защиты от заражения человек не получает. Результаты исследования публикует журнал Physics of Fluids.

Авторы эксперимента изучили, как распределяются капли мокроты при кашле. Выяснилось, что они могут отлетать гораздо дальше, чем на два метра от кашляющего человека, если он не в маске. При этом диаметр распространения вирусных частиц зависит не только от силы кашля, но и от влажности воздуха и его температуры.

Как пишут авторы исследования, социальная дистанция в два метра в свое время была выбрана наугад — просто, чтобы цифру было легко запомнить.

«Мы все очень хотим, чтобы пандемия уже ушла, но мы настойчиво рекомендуем, чтобы люди носили маски и внутри помещений, таких как офисы, классы, магазины», — призвал руководитель исследования профессор Эпаминондас Масторакос.

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