Аргументы Недели Общество 13+

Роспотребнадзор призвал привитых от COVID-19 россиян соблюдать меры предосторожности

, 07:44

Роспотребнадзор призвал привитых от COVID-19 россиян соблюдать меры предосторожности
pixabay.com

На сайте Роспотребнадзора появились рекомендации для граждан, которые уже сделали прививку от коронавирусной инфекции. Россиян призвали придерживаться всех мер предосторожности во избежание инфицирования COVID-19 в течение 35-42 дней после введения вакцины, поскольку на протяжении именно этого периода времени происходит формирование полноценного иммунного ответа.

В надзорном ведомстве сообщили о необходимости ношения масок, соблюдении правил социального дистанцирования. Кроме того, там посоветовали не игнорировать правила личной гигиены. Отмечается, что победить эпидемию позволит только вакцинация.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что после прививки от коронавируса у человека может наблюдаться гриппоподобный синдром. Речь идет о повышении температуры тела и прочем. В ведомстве обратили внимание на то, что это является нормальной реакцией организма.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Политика

Украинский политолог Загородний заявил, что ЕС старается «развести» Украину

Украинский политолог Загородний заявил, что ЕС старается «развести» Украину

Некоторые страны Европейского союза пытаются “развести” Украину. Среди них Италия, Германия и Франция. Такого мнения придерживается украинский политический эксперт Тарас Загородний.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью