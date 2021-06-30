Роспотребнадзор призвал привитых от COVID-19 россиян соблюдать меры предосторожности

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июня 2021, 07:44

pixabay.com

На сайте Роспотребнадзора появились рекомендации для граждан, которые уже сделали прививку от коронавирусной инфекции. Россиян призвали придерживаться всех мер предосторожности во избежание инфицирования COVID-19 в течение 35-42 дней после введения вакцины, поскольку на протяжении именно этого периода времени происходит формирование полноценного иммунного ответа.

В надзорном ведомстве сообщили о необходимости ношения масок, соблюдении правил социального дистанцирования. Кроме того, там посоветовали не игнорировать правила личной гигиены. Отмечается, что победить эпидемию позволит только вакцинация.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что после прививки от коронавируса у человека может наблюдаться гриппоподобный синдром. Речь идет о повышении температуры тела и прочем. В ведомстве обратили внимание на то, что это является нормальной реакцией организма.

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