ВОЗ надеется, что назальные вакцины против COVID-19 смогут предупреждать заболевание

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23 ноября 2021, 12:50 Источник: ТАСС

спрей для носа, pixabay.com

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, заявила, что организация надеется, что разрабатываемая на территории страны назальная вакцина сможет предотвращать заражение коронавирусом нового типа.

Вуйнович подчеркнула, что использование защитных масок является эффективной мерой против распространения коронавирусной инфекции вместе с вакцинацией, "которая сохраняет жизни".

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ, однако, с сожалением отметила, что прививка не предупреждает заболевание, а лишь снижает вирусную нагрузку и уменьшает силу дельта-штамма. "Нам нужна новая вакцина, и мы надеемся, что другие препараты, включая назальные... смогут это предоставить", – заключила Мелита Вуйнович.

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