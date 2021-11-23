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23 ноября 2021, 08:29 Источник: РИА "Новости"

COVID-19, pixabay.com

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ученым понятно, как реагировать на изменения COVID-19, работа по этим направлениям сейчас проводится.

Гинцбург уточнил, что в данном случае необходимо пытаться создать универсальные вакцины против COVID-19, а также специальные технологии, позволяющие приспосабливать уже существующие препараты к новым варинтам коронавирусной инфекции.

Основным направлением деятельности ученых, по словам директора Центра имени Гамалеи, является создание лекарства, которое способно защитить тех людей, которые уже заболели.

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