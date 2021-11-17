Ушел из жизни последний министр здравоохранения СССР, академик РАН Игорь Денисов. Соответствующую информацию предоставили днем в среду, 17 ноября, в пресс-службе Сеченовского университета.
Согласно последним данным, Игорь Денисов скончался в возрасте восьмидесяти лет. Подчеркивается, что гражданская панихида состоится в пятницу, 19 ноября, в Москве. Дополнительная информация о траурной церемонии будет предоставлена позже.
Напомним, Игорь Денисов являлся хирургом. Он возглавлял Министерство здравоохранения СССР с 1990 по 1991 год.
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