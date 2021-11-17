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17 ноября 2021, 16:31 Источник: ТАСС

Российская академия наук, Serguei Fomine/Global Look Press

Ушел из жизни последний министр здравоохранения СССР, академик РАН Игорь Денисов. Соответствующую информацию предоставили днем в среду, 17 ноября, в пресс-службе Сеченовского университета.

Согласно последним данным, Игорь Денисов скончался в возрасте восьмидесяти лет. Подчеркивается, что гражданская панихида состоится в пятницу, 19 ноября, в Москве. Дополнительная информация о траурной церемонии будет предоставлена позже.

Напомним, Игорь Денисов являлся хирургом. Он возглавлял Министерство здравоохранения СССР с 1990 по 1991 год.



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