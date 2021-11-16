Много кремлёвских тайн унёс с собой академик Евгений Чазов

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16 ноября 2021, 17:37 Источник: Независимая газета

В возрасте 92 лет ушел из жизни Евгений Иванович Чазов, человек, лечивший Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. Многолетний руководитель кремлевской медицины знал о своих пациентах то, чего не знали даже самые близкие к ним люди.



Евгений Чазов – самый немногословный из всех кремлевских докторов. В его жизни было много тайн, которые он унес с собой, хотя и был достаточно открытым человеком. В 1967 году в возрасте 37 лет его назначили руководителем так называемой Кремлевки – 4-го Главного управления Минздрава СССР. Это было самое престижное и самое закрытое от внешнего мира медицинское учреждение. В списке пациентов Чазова значились три руководителя СССР – Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Константин Черненко, президент России – Борис Ельцин, генеральный секретарь ООН У Тан, президенты Анголы – Нето, Алжира – Бумедьен, Афганистана – Кармаль, Монголии – Цеденбал, Египта – Насер и многие другие.



Здоровье вождей и их окружения всегда было одной из самых тщательно охраняемых тайн государства. Правительственную медицину придумал и развил в СССР большой друг физкультурников товарищ Сталин. Наряду со спецпайком, правительственной связью и прочими атрибутами она стала непременным признаком принадлежности к власти, к партийно-политической элите. История кремлевской медицины полна мрачных тайн и загадочных происшествий. Судя по всему, одной из первых ее жертв стал молодой и очень популярный полководец Михаил Фрунзе. Руководство партии настоятельно рекомендовало ему операцию. Крайне неохотно, но он подчинился. Результат известен.



Жертвами становились нередко сами врачи. Академик Владимир Бехтерев – один из самых крупных российских врачей был приглашен к Сталину для консультаций по поводу сохнущей руки. Утверждают, что, внимательно осмотрев пациента и поговорив с ним, академик диагностировал ему паранойю. После чего, по упорным слухам, ходившим в Москве, врач рассказал об этом в компании близких людей и неожиданно скончался. Официальное заключение – отравление грибами.



Своего расцвета кремлевская медицина достигла при Леониде Брежневе. В книге «Здоровье и власть» Чазов откровенно писал о том, что «кремлевское медицинское управление – очень важный участок: здесь хранятся самые сокровенные тайны руководства страны и его окружения – состояние их здоровья, прогноз на будущее, которые при определенных условиях могут стать оружием в борьбе за власть».



У нас о заболеваниях лидеров узнавали, как правило, из патолого-анатомического заключения, когда граждане, прочитав документ, подписанный медицинскими светилами, с удивлением понимали, что страной правили, по существу, полутрупы.



Начиная с 1974 года, когда первые признаки старческой немощи напомнили о себе, Леонид Брежнев серьезно нуждался в помощи врачей уже как пациент. По мнению Чазова, последние годы жизни Леонид Ильич правил страной в полубессознательном состоянии под влиянием сильнейших психотропных препаратов. Человек, единолично управлявший сверхдержавой, перестал критически оценивать и свое состояние, и ситуацию, которая складывалась вокруг него. Следующие высокопоставленные пациенты доктора Чазова – Юрий Андропов и Константин Черненко – правили страной недолго и практически все время при этом находились в больнице.



Понятно, что тайны здоровья кремлевских небожителей охранялись, почти как шифры запуска стратегических ракет. История болезни Бориса Ельцина хранилась в личном сейфе руководителя Кремлевки, а консультирующим врачам выдавались лишь выдержки из нее. Впрочем, уровень открытости информации о состоянии здоровья Ельцина по сравнению с его предшественниками впечатлял. Это была, по сути, маленькая революция в медицинской области. Подают примеры такой открытости и многие нынешние российские политики. Некоторые из них позволили наблюдать за процедурой их вакцинирования. А из уст Владимира Жириновского нам известно о его неуемном сексуальном аппетите, а также о том, что у вождя либерал-демократов «очень хорошая моча».



Борис Ельцин по-настоящему познакомился с кремлевской медициной при крайне таинственных и до конца не выясненных обстоятельствах. Для того чтобы снять его с должности первого секретаря Московского горкома партии и публично высечь, Михаил Горбачев не постеснялся вытащить его из больницы. Ельцин и его окружение считали, что кремлевские эскулапы накачали его таблетками, которые затуманили сознание и ориентировку. Заметим, что Чазов в Кремлевке тогда уже не работал. Именно ученик Чазова, кардиохирург Ренат Акчурин сделал Ельцину блестящую операцию, которая продлила жизнь первому президенту России. Ассистировал при операции все тот же Майкл Дебейки, у которого ранее стажировался Акчурин по рекомендации Чазова.



Евгений Иванович не был медиком Кремлевской поликлиники, про которых говорят: «Полы паркетные, врачи анкетные». Это был выдающийся кардиолог, разработавший и внедривший новые методы лечения для больных инфарктом миокарда, которые до сих пор используют во всем мире. Чазов занимался тем, что мы называем «драматической медициной», проводил на себе эксперимент по применению препарата для растворения тромбов. Эта терапия спасла жизни тысячам людей. Именно за эту работу, а не за сохранение здоровья кремлевских старцев его наградили Ленинской премией в 1982 году. Несмотря на то что мы 30 лет живем в новой России, Евгений Иванович до конца жизни оставался СОВЕТСКИМ врачом: он принимал, оперировал и консультировал пациентов, не интересуясь при этом гонораром.



Евгений Чазов прожил очень интересную, насыщенную, но и напряженную жизнь крупного врача, организатора медицины, ученого, государственного деятеля. Не менее увлекательно складывалась и его личная жизнь. Он был трижды женат и, как говорил сам, все три раза был счастлив в семейной жизни. Все его жены ушли из жизни и обо всех он говорил тепло и с уважением. Первая жена – Рената Лебедева стала крупным ученым, академиком, была главным реаниматологом Министерства здравоохранения, возглавляла профильный журнал. Как говорил Евгений Иванович, «в нашей комнатушке родились две диссертации и дочь Татьяна». Рената помогала Чазову и после того, как они расстались. Благодаря ей был замечен и приближен тогда совсем еще молодой хирург Ренат Акчурин. Вторая жена, Лидия также стала известным ученым, доктором наук. От этого брака есть дочь Ирина. Татьяна – доктор медицинских наук, профессор. Ирина – член-корреспондент Академии медицинских наук, директор Института клинической кардиологии.



История с третьим браком достаточно необычна, и о ней пусть расскажет сам Чазов, который обнародовал эту историю при своей жизни. «После распада второй семьи десять лет я формально был свободным человеком. Я бы не хотел, хотя мои воспоминания претендуют на полную откровенность, касаться в них сложных взаимоотношений, которые складывались у меня в тот период с прекрасными и по-своему любящими меня женщинами. Однажды в мой кабинет пришел очень крупный генерал из спецслужб В. Коржов. Человек он был скромный, простой и сразу перешел к делу. Он вынул из папки четыре личных дела и с солдатской прямотой сказал, что, учитывая мою занятость по работе, мне решили помочь с выбором спутницы жизни. Непроизвольно я открыл лежавшее сверху «Дело». На меня смотрело с фотографии лицо красивой брюнетки лет двадцати пяти, а в графе «профессия» значилось – «стюардесса правительственного отряда «Аэрофлота».



В шутливой форме при первой же встрече я рассказал историю «сватовства» Андропову. Он с досадой сказал: «Ну и топорно работают наши сотрудники. Но вам, Евгений Иванович, надо налаживать семейную жизнь. У вас хорошие отношения с Жуковой. Она прекрасная хозяйка, умна, красива. Чем она вас не устраивает? Женитесь». Лида Жукова – моя помощница по работе, оказалась хорошим помощником и в личной жизни. Мы долго жили гражданским браком и расписались в загсе уже в пожилом возрасте. Конечно, «сватовство» Андропова носило определенный характер. Помимо заботы о моей холостяцкой жизни он опасался, что я как обладатель очень многих чувствительных государственных тайн могу попасть на удочку неизвестных по всем показателям женщин. Каждая из моих жен принесла мне радость в непростые годы, помогла справиться с трудностями. Мы остались большими друзьями до последних дней их жизни. Они ушли из жизни и все покоятся на Троекуровском кладбище. Я им низко кланяюсь и благодарен за все».

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