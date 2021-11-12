Наши предки в результате половой распущенности совокуплялись не только с неандертальцами, но и с другими гоминидами

Аргументы Недели → Наука 13+

12 ноября 2021, 09:49

Учёным удалось понять, как сосуществовали неандертальцы с кроманьонцами (предшественниками современного человека). Было распространено мнение об их непримиримой борьбе, в результате которой неандертальцы полностью исчезли. Однако современные технологии позволили прийти к выводу, что на самом деле всё не сводилось лишь к вражде, порой взаимоотношения между этими видами переходили в очень тесное русло и завершалось спариванием.



Энтузиасты в ученом мире были очарованы идеей вероятного присутствия в нашей генеалогии следов неандертальцев. Но, были и есть скептики, которые считают эту идею абсурдной. Благодаря современным технологиям и возможностям компьютеров были найдены возможности восстановить утраченную историю нашего вида, сосредоточив внимание на эволюционной записи, запертой в ДНК в ядре каждой из наших клеток. Исследования развивались и со временем учёные получили возможность восстанавливать большие фрагменты ДНК из инертных на вид костей наших предков. Используя компьютеризированные методы секвенирования для картирования генома человека и программы машинного обучения для обнаружения тонких корреляций между ископаемыми и современными генетическими моделями, исследователи-антропологи обнаружили убедительные доказательства того, что гомо сапиенс и неандертальцы скрещивались — доказательства тому все еще записаны в нашей ДНК.



Разработчики пришли к выводу, что половая распущенность древнего человека была весьма велика. Оказывается, наши предки совокуплялись не только с неандертальцами, но и с другими гоминидами (неужели включая человекообразных обезьян?), что в принципе с великой натяжкой можно предположить. Но исследователи говорят, мол эти контакты остались в наших генах/



Неандертальцы спаривались с современными людьми. Это было захватывающее открытие, которое перевернуло общепринятую точку зрения и удивило даже самого открывшего это. В последние годы более глубокие формы обработки данных о геноме человека выявили гораздо больше генетических последовательностей у современных европейцев, которые, как подозревают, произошли от неандертальцев.



В настоящее время широко признано, что от 1 до 2 процентов ДНК людей европейского происхождения происходит от неандертальцев. К тому же возникло сомнение, что появление Homo sapiens жестко связано с единой, стремительной миграцией из Африки. Выяснилось, что разделение среди населения Африки произошло раньше, чем началась миграция из этого континента. Некоторые люди, должно быть, покинули Африку 200 тыс. лет назад и скрещивались с неандертальцами. Эти неандертальцы уже несли ДНК современного человека, когда они встретили следующие волны людей примерно 140 тыс. лет спустя. Затем произошел еще один миграционный поворот. Некоторые из первоначальных гибридов неандертальца и человека вернулись обратно в Африку и скрестились с живущими там людьми, внедрив неандертальскую ДНК в популяцию людей.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».

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