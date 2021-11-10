Компания BioNTech намерена в течение пяти лет вывести на рынок несколько вакцин от рака

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10 ноября 2021, 12:29 Источник: La Repubblica

шприц, pixabay.com

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech, которая совместно с американской Pfizer создала одну из вакцин от COVID-19, рассчитывает в течение пяти лет вывести на рынок несколько вакцин от рака.

Генеральный директор, соучредитель BioNTech Угур Шахин, а также директор по медицинским исследованиям Озлем Тюречи заявили, что в настоящий момент клинические испытания проходят пятнадцать противораковых вакцин, причем в самой продвинутой фазе сейчас находится препарат против меланомы.

Подчеркивается, что один из методов борьбы с онкологией посредством вакцин на базе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты заключается в том, что они способны заставить иммунную систему атаковать некоторые части раковых клеток, которые для всех опухолей одного типа являются общими. "Таким образом, раковые клетки распознаются и уничтожаются", – отметили Шахин и Тюречи.

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