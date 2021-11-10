Главный научный сотрудник ВОЗ Сваминатан не исключила, что вакцины против COVID-19 придется ежегодно модифицировать

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10 ноября 2021, 09:12 Источник: Twitter

ампулы, pixabay.com

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан заявила во вторник, что появление новых опасных штаммов COVID-19 может потребовать ежегодной модификации вакцин.

Сумья Сваминатан подчеркнула, что в настоящий момент разработчики пытаются понять, можно ли модифицировать препараты, чтобы свести на нет угрозу будущих мутаций коронавируса нового типа.

В ВОЗ обратили внимание на то, что уже одобренные вакцины по-прежнему являются действенными против вариантов, которые до сих пор фиксировались учеными. Однако нельзя с уверенностью сказать, что в будущем не появится мутация, которая не будет реагировать на имеющиеся препараты.

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