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Член комитета по метеоритам РАН Гроховский заявил, что астероид размером с три футбольных поля не угрожает Земле

, 12:34

Член комитета по метеоритам РАН Гроховский заявил, что астероид размером с три футбольных поля не угрожает Земле
астероид, pixabay.com

Доцент Уральского государственного университета, член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский оценил информацию о том, что к Земле приближается астероид размером с три футбольных поля.

Ранее сообщалось, что астероид 2004 UE приблизится к нашей планете в середине ноября текущего года.

Виктор Гроховский в беседе с RT отметил, что речь идет об очередном объекте, который зашел за границу, считающуюся потенциально опасной. Эксперт напомнил, что в сентябре на половине расстояния между Землей и Луной "прошмыгнул астероид" размером с Эйфелеву башню.

Член комитета по метеоритам РАН заключил, что потенциально опасные астероиды находятся на контроле и ничем не угрожают землянам.

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