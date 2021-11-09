Член комитета по метеоритам РАН Гроховский заявил, что астероид размером с три футбольных поля не угрожает Земле
9 ноября 2021, 12:34
Доцент Уральского государственного университета, член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский оценил информацию о том, что к Земле приближается астероид размером с три футбольных поля.
Ранее сообщалось, что астероид 2004 UE приблизится к нашей планете в середине ноября текущего года.
Виктор Гроховский в беседе с RT отметил, что речь идет об очередном объекте, который зашел за границу, считающуюся потенциально опасной. Эксперт напомнил, что в сентябре на половине расстояния между Землей и Луной "прошмыгнул астероид" размером с Эйфелеву башню.
Член комитета по метеоритам РАН заключил, что потенциально опасные астероиды находятся на контроле и ничем не угрожают землянам.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.