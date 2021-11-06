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В зоопарке американского Денвера у двух гиен выявили первые в мире случаи заражения COVID-19

, 07:17 Источник: Twitter

В зоопарке американского Денвера у двух гиен выявили первые в мире случаи заражения COVID-19
гиена, pixabay.com

В зоопарке города Денвер, расположенного в американском штате Колорадо, две гиены заразились коронавирусом. Предполагается, что речь идет о первых в мире случаях COVID-19 у этих животных.

В зоопарке уточнили, что 22-летняя гиена Нгози и 23-летняя Кибо дали положительный результат на вирус, который вызывает COVID-19.

Животные в настоящий момент демонстрируют легкую вялость, у них замечены кашель и выделения из носа.

Известно, что ранее в этом же зоопарке коронавирус подтвердили у одиннадцати львов и двух тигров. Хищники полностью выздоровели.

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