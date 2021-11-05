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Оксфордские ученые выявили ген, который в два раза увеличивает риск тяжелого течения COVID-19

, 17:43 Источник: РБК

Оксфордские ученые выявили ген, который в два раза увеличивает риск тяжелого течения COVID-19
Лаборатория, Sigrid Gombert/globallook.com

Ученые Оксфордского университета обнаружили  ген, который, по их мнению, почти в два раза увеличивает риск тяжелого течения болезни у инфицированных вирусом COVID-19. Об этом говорится в статье научного журнала Nature Genetics.

Как пишут авторы исследования, наличие гена LZTFL1 в два раза увеличивает риск дыхательной недостаточности. Чаще всего он встречается у людей южноазиатского происхождения — 60%. У европейцев  ген обнаруживается редко, всего у 15%. Этим ученые объясняют более высокий уровень смертности от ковида в Великобритании, где живет много индийцев, пакистанцев и других выходцев из Южной Азии.

Авторы исследования пишут также, что наличие гена — не единственная причина тяжелой дыхательной недостаточности. Важную роль здесь могут играть также социально-экономические условия, в которых живет заболевший.

По мнению ученых, риск тяжелого течения болезни у носителей гена может быть существенно снижен благодаря вакцинации.

Ранее сообщалось, что пациентам с онкологией, у которых тоже крайне высок риск тяжелого течения COVID-19, рекомендуется вакцинация, способная существенно облегчить протекание инфекции.

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