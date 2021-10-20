Nature: Учёные выяснили, что Венера никогда не была обитаемой

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20 октября 2021, 14:41 Александра Кобелева

фото: pixabay

В недавнем исследовании учёные предположили, что облака на Венере несколько миллиардов лет назад формировались в основном на ночной стороне планеты, ограничивая отражение солнечного света обратно в космос. Поэтому был сделан вывод, что Венера никогда бы не остыла настолько, чтобы на ней появилась жидкая вода, которая необходима для поддержания жизни в том виде, в котором мы её знаем. Об этом пишет журнал Nature.

Учёные сделали сенсацию несколько месяцев назад, предположив наличие фосфина, химического вещества, предложенного в качестве потенциального индикатора жизни в атмосфере Венеры, на высоте от 35 до 50 км, где давление и температура схожи с земными. Исследование, опубликованное несколькими неделями позже, наконец-то указало на то, что возможный фосфин, обнаруженный в венерианской атмосфере, вероятно, был обычным диоксидом серы.

В журнале «Nature» опубликована статья, в которой указывается, что условия в облаках Венеры никак не совместимы с жизнью, которую мы знаем. Несмотря на то, что венерианские облака действительно имеют то, что мы можем назвать «мягкой» температурой, но в них недостаточное кличество воды для её поддержания.

Сейчас Венера считается «адской» планетой. Её невероятно сухая поверхность достаточно горяча, чтобы расплавить свинец, а давление на ней очень большое. Тем не менее некоторые исследователи раннее утверждали, что молодая Венера могла достаточно остыть после своего формирования, чтобы поддерживать жидкую воду на своей поверхности, в основном благодаря тому, что ее облака были способны отражать солнечную радиацию обратно в космос. В то время Солнце было лишь на 70% ярче, чем сегодня.

Тем не менее в новой работе из журнале «Nature», команда под руководством доктора Мартина Турбе из Женевской астрономической обсерватории снова создала модель климата древней Венеры с помощью новой модели. И исследователи пришли к совершенно разным результатам.

В своем исследовании учёные отмечают, что условия на молодой Венере, вероятно, ограничивали облака «ночной стороной» планеты. Таким образом, у неё нет постоянной «ночной стороны», о которой можно было бы говорить, как у Луны с Землей. Этот термин здесь относится к полушарию, расположенному напротив Солнца.

Таким образом, эти облака не только не отражали солнечный свет, но и нагревали Венеру за счет парникового эффекта. Поэтому планета никогда бы не остыла настолько, чтобы на её поверхности могла образоваться и сохраниться жидкая вода.

«Если авторы правы, то Венера всегда была адской планетой», — резюмируют астрономы Джеймс Кастинг и Честер Харман из Университета штата Пенсильвания и Исследовательского центра Эймса НАСА.

Скоро Венера снова будет посещена. Дальнейшая работа на венерианской поверхности может подтвердить или же опровергнуть результаты исследователей.

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