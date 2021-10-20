Аргументы Недели Наука 13+

Nature: Учёные выяснили, что Венера никогда не была обитаемой

, 14:41

Nature: Учёные выяснили, что Венера никогда не была обитаемой
фото: pixabay

В недавнем исследовании учёные предположили, что облака на Венере несколько миллиардов лет назад формировались в основном на ночной стороне планеты, ограничивая отражение солнечного света обратно в космос. Поэтому был сделан вывод, что Венера никогда бы не остыла настолько, чтобы на ней появилась жидкая вода, которая необходима для поддержания жизни в том виде, в котором мы её знаем. Об этом пишет журнал Nature.

Учёные сделали сенсацию несколько месяцев назад, предположив наличие фосфина, химического вещества, предложенного в качестве потенциального индикатора жизни в атмосфере Венеры, на высоте от 35 до 50 км, где давление и температура схожи с земными. Исследование, опубликованное несколькими неделями позже, наконец-то указало на то, что возможный фосфин, обнаруженный в венерианской атмосфере, вероятно, был обычным диоксидом серы.

В журнале «Nature» опубликована статья, в которой указывается, что условия в облаках Венеры никак не совместимы с жизнью, которую мы знаем. Несмотря на то, что венерианские облака действительно имеют то, что мы можем назвать «мягкой» температурой, но в них недостаточное кличество воды для её поддержания.

Сейчас Венера считается «адской» планетой. Её невероятно сухая поверхность достаточно горяча, чтобы расплавить свинец, а давление на ней очень большое. Тем не менее некоторые исследователи раннее утверждали, что молодая Венера могла достаточно остыть после своего формирования, чтобы поддерживать жидкую воду на своей поверхности, в основном благодаря тому, что ее облака были способны отражать солнечную радиацию обратно в космос. В то время Солнце было лишь на 70% ярче, чем сегодня.

Тем не менее в новой работе из журнале «Nature», команда под руководством доктора Мартина Турбе из Женевской астрономической обсерватории снова создала модель климата древней Венеры с помощью новой модели. И исследователи пришли к совершенно разным результатам.

В своем исследовании учёные отмечают, что условия на молодой Венере, вероятно, ограничивали облака «ночной стороной» планеты. Таким образом, у неё нет постоянной «ночной стороны», о которой можно было бы говорить, как у Луны с Землей. Этот термин здесь относится к полушарию, расположенному напротив Солнца.

Таким образом, эти облака не только не отражали солнечный свет, но и нагревали Венеру за счет парникового эффекта. Поэтому планета никогда бы не остыла настолько, чтобы на её поверхности могла образоваться и сохраниться жидкая вода.

«Если авторы правы, то Венера всегда была адской планетой», — резюмируют астрономы Джеймс Кастинг и Честер Харман из Университета штата Пенсильвания и Исследовательского центра Эймса НАСА.

Скоро Венера снова будет посещена. Дальнейшая работа на венерианской поверхности может подтвердить или же опровергнуть результаты исследователей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Депутат Госдумы Швыткин назвал власти Украины «собачкой на поводке Соединенных Штатов»

Депутат Госдумы Швыткин назвал власти Украины «собачкой на поводке Соединенных Штатов»

Юрий Швыткин, являющийся заместителем главы комитета Госдумы РФ по обороне, назвал власти Украины «собачкой на поводке Соединенных Штатов». Такое заявление прозвучало в ходе разговора депутата со СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Политика

Политика

Политика

Политика

Здоровье

Шоу-бизнес

Происшествия