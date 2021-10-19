Ученые Барретт и Баллу предупредили об опасной мутации штамма коронавируса «дельта»

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19 октября 2021, 17:49 Источник: Financial Times

COVID-19, pixabay.com

Джеффри Барретт из Института Сенгера в Кембридже и Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона во вторник предупредили о появлении опасной мутации штамма коронавируса нового типа "дельта".

Речь идет о варианте AY.4.2, который недавно обнаружили вирусологи, наблюдавшие за генетической эволюцией штамма "дельта". По словам Барретта и Баллу, на эту мутацию приходятся уже около десяти процентов случаев заражения в Великобритании.

По утверждению ученых, новый вариант штамма "дельта" на 10-15% процентов заразнее своего предшественника, который пока доминирует в мире. Эксперты уточнили, что если предварительные данные окажутся правильными, то AY.4.2 станет самой заразной мутацией с начала пандемии COVID-19.

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