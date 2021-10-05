Лауреатами Нобелевской премии по физике стали ученые из США, Германии и Италии

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5 октября 2021, 13:25 Источник: РИА "Новости"

Нобель, pixabay.com

Днем во вторник, 5 октября, стало известно, что Нобелевская премия по физике за текущий год была присуждена ученым из трех стран Сюкуро Манабе, Клаусу Хассельману, а также Джорджио Паризи.

Нобелевский комитет Королевской шведской академии высоко оценил прорывной вклад ученых из Соединенных Штатов Америки, Германии и Италии в изучение сложных систем, в частности, климата.

Отметим, что Нобелевские премии присуждают за революционные изобретения, выдающиеся научные исследования, серьезный вклад в культуру или развитие общества. Награда названа в честь ее учредителя Альфреда Нобеля.

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