Писатель на все времена: 51 год назад умер Эрих Мария Ремарк

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25 сентября 2021, 12:12 Наталья Полянская

Ровно 51 год назад не стало известного немецкого писателя 20-го века. Больше всего Эрих Мария Ремарк известен своими произведениями «Триумфальная арка», «Три товарища» и «Жизнь взаймы».

Эрих Мария Ремарк родился 22 июня 1898 года в городе Оснабрюк. Его отец был книжным переплётчикам. Мальчик очень любил читать. Он увлекался творчеством Гессе, Цвейга, Достоевского и Марселя Пруста. Ремарк учился в народной школе. Состоял в литературном кружке.

В 1916 году Ремарк был призван в армию и направлен на западный фронт. С 1919 года Ремарк был учителем, работал торговым служащим, бухгалтером, продавцом и давал уроки игры на фортепиано.

Через 3 года он начал работать в журнале «Echo Continental». А в 1925 году он женился на Ильзе Ютте, она была бывший танцовщицей, но после четырех лет супруги развелись.

В 1929 году в свет вышел его новый роман «На западном фронте без перемен». А 1931 году Ремарк был выдвинут на Нобелевскую премию мира. Писатель страдал от алкоголизма, но это не помешало ему заработать приличное состояние и стать очень известным.

В 1938 году Ремарк приступил к работе над романом «Триумфальная арка». Также Эрих написал несколько сценариев для фильмов.

Эрих Мария Ремарк скончался 25 сентября 1970 года на 73-ем году жизни.

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