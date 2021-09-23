Ученые выяснили, что Луна влияет на продолжительность сна у мужчин и женщин
23 сентября 2021, 14:20
Шведские ученые из Уппсальского университета нашли связь между продолжительностью и качеством сна и лунными фазами, пишет Naked Science.
Ученые провели анализ сна у 852 мужчин и женщин в возрасте от 22 лет до 81 года. Несколько лет они наблюдали за сном добровольцев и проводили полисомнографию, в результате чего установили разницу между сном мужчин и женщин в разные фазы Луны.
Во время растущей Луны у мужчин качество сна ухудшалось в среднем на 3,4%, а период бодрствования в течение суток увеличивался на 20 минут. Женщины при растущей Луне спали на 12 минут дольше, чем обычно и чувствовали себя лучше, чем мужчины, сообщает Мир24.
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