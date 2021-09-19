У летучих мышей в Южной Азии выявили минимум три коронавируса, напоминающих исходный вариант COVID-19

Ученые из французского университета Пастера и Лаосского университета провели исследование и заявили, что получили новые доказательства природного происхождения "уханьского" штамма коронавируса.
У летучих мышей в Южной Азии были выявлены минимум три коронавируса, которые сильно напоминают исходный вариант COVID-19. Исследователи отметили, что к появлению пандемии вирусы не имеют отношения, однако они могут быть "предками" SARS-CoV-2.
Ученые заметили, что отличия между вариантами COVID минимальны. Они добавили, что в местах с плотной популяцией подковоносых летучих мышей в Южном Китае, а также Юго-Восточной Азии около тысячи подобных инфекций могут появляться каждый день.
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