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У летучих мышей в Южной Азии выявили минимум три коронавируса, напоминающих исходный вариант COVID-19

, 13:39 Источник: Nature

У летучих мышей в Южной Азии выявили минимум три коронавируса, напоминающих исходный вариант COVID-19
лаборатория, pixabay.com

Ученые из французского университета Пастера и Лаосского университета провели исследование и заявили, что получили новые доказательства природного происхождения "уханьского" штамма коронавируса.

У летучих мышей в Южной Азии были выявлены минимум три коронавируса, которые сильно напоминают исходный вариант COVID-19. Исследователи отметили, что к появлению пандемии вирусы не имеют отношения, однако они могут быть "предками" SARS-CoV-2.

Ученые заметили, что отличия между вариантами COVID минимальны. Они добавили, что в местах с плотной популяцией подковоносых летучих мышей в Южном Китае, а также Юго-Восточной Азии около тысячи подобных инфекций могут появляться каждый день.

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