Южноуральские археологи назвали главные научные достижения лета

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15 сентября 2021, 12:23 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Ежегодно на территории региона проводятся раскопки.

В рамках пресс-конференции, которая состоялась накануне в пресс-центре «Гранада Пресс», представители вузов и заповедника «Аркаим» представили первые итоги текущего археологического сезона.

Южно-Уральский государственный университет ведет работу над созданием карты передвижений древних людей и животных, а также исследует могильник Владимировка в Варненском районе. Как отметил заместитель директора по научной работе Института медиа и социально-гуманитарных наук ЮУрГУ Андрей Епимахов, в могильнике обнаружены редкие артефакты, связанные с колесничным комплексом.

Внимание представителей Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета сосредоточено на древних рудниках. Специалистам удалось обнаружить в Воровской яме конструкции жилых построек, которые могли принадлежать горнякам. Эта находка, как пояснила заведующая научно-исследовательской лабораторией «Археологические исследования и школьное археологическое краеведение» ЮУрГГПУ Ирина Алаева, может свидетельствовать о специализации горного дела.

Директор учебно-научного центра изучения проблем природы и человека Челябинского государственного университета Елена Куприянова прокомментировала, что экспедиция, в которую вошли представители ЧелГУ и Омского государственного педуниверситета, исследовала два объекта: курган синташтинско-аркаимской культуры и укрепленное поселение аркаимского типа Степное. Кроме предметов быта ученые обнаружили ритуальные объекты. Что они значили и когда использовались — еще предстоит выяснить экспертам.

Сотрудники заповедника «Аркаим» этим летом продолжили исследование Синташтинского комплекса, который до прошлого года считался хорошо изученным. Велась работа и по включению выявленных объектов в реестр объектов культурного наследия. Одна из важных задач, которая стоит перед специалистами заповедника — это грамотное создание туристической инфраструктуры на Синташтинском комплексе, который с каждым годом привлекает все большее внимание путешественников.

По мнению ученых, этот вопрос также актуален и для других ценных с точки зрения истории объектов Челябинской области.

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