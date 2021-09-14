Зараза бессмертна: с таянием Арктики могут вернуться давно побеждённые вирусы

Аргументы Недели → Наука 13+

14 сентября 2021, 17:25

Сотрудник Географического факультета МГУ им. Ломоносова Дмитрий Бабич проанализировал данные изучения захоронений разных лет и эпох и их опасность для сегодняшнего дня. Учёный пришёл к выводу, что при таянии мерзлоты могут высвобождаться древние болезнетворные микроорганизмы, смертельно опасные для человека.



В Институте Физико-химических и Биологических проблем Российской Академии Наук получены первые данные, демонстрирующие способность многоклеточных организмов к длительному криобиозу (сохранение жизни в мерзлоте) в вечномерзлых отложениях Арктики. Живые почвенные нематоды (паразиты) Rhabditida и Plectida выделены из образцов плейстоценовых (последняя ледниковая эпоха) многолетнемёрзлых отложений Колымской низменности. Длительность естественной криоконсервации составляет 30–40 тыс. лет. И даже это не убио заразу. Есть свидетельства о заражении людей инфекционными заболеваниями при контактах с чумными захоронениями в Европе и старыми захоронениями в Арктике. Работы с перуанскими «ледниковыми» мумиями, по всей видимости, сейчас ограничены и засекречены.



Возникает вопрос к чему приведёт увеличение контактов с ископаемой флорой и фауной (включая грибки, мхи и лишайники)? Опасность заключается в том, что деградация многолетней мерзлоты и увеличение слоя сезонного протаивания и темпов «стекания» мерзлых пород в устья рек будет увеличиваться. Также меняются условия размыва и переформирования берегов рек в Арктической зоне, включающие термоэрозию и термоабразию. Это может привести к отравлению и заражению новых территорий. Нарушение сложившегося теплового баланса между потоком и отложениями, слагающими берега и увеличение теплового стока рек более частыми летними паводками, составляют реальную угрозу вскрытия древних или застаревших могильников в вечной мерзлоте.



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