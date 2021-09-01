Проценко выразил мнение, что COVID-19 имеет естественное происхождение

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1 сентября 2021, 13:06 Источник: ТАСС

COVID-19, pixabay.com

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в рамках разговора с журналистами днем в среду, 1 сентября, выразил мнение, что коронавирус нового типа имеет естественное происхождение.

"Мое персональное мнение, что это естественная история", – заметил Денис Проценко и уточнил, что периодически человечество сталкивалось и с эпидемиями, и с пандемиями различных заболеваний.

Главврач больницы в Коммунарке также подчеркнул, что в настоящий момент говорить о победе над пандемией COVID-19 рано. По мнению Проценко, в будущем люди просто научатся жить с коронавирусом нового типа так же, как ранее они научились жить с гриппом и корью.

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