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Проценко выразил мнение, что COVID-19 имеет естественное происхождение

, 13:06 Источник: ТАСС

Проценко выразил мнение, что COVID-19 имеет естественное происхождение
COVID-19, pixabay.com

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в рамках разговора с журналистами днем в среду, 1 сентября, выразил мнение, что коронавирус нового типа имеет естественное происхождение.

"Мое персональное мнение, что это естественная история", – заметил Денис Проценко и уточнил, что периодически человечество сталкивалось и с эпидемиями, и с пандемиями различных заболеваний.

Главврач больницы в Коммунарке также подчеркнул, что в настоящий момент говорить о победе над пандемией COVID-19 рано. По мнению Проценко, в будущем люди просто научатся жить с коронавирусом нового типа так же, как ранее они научились жить с гриппом и корью.

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