Проценко выразил мнение, что COVID-19 имеет естественное происхождение

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в рамках разговора с журналистами днем в среду, 1 сентября, выразил мнение, что коронавирус нового типа имеет естественное происхождение.
"Мое персональное мнение, что это естественная история", – заметил Денис Проценко и уточнил, что периодически человечество сталкивалось и с эпидемиями, и с пандемиями различных заболеваний.
Главврач больницы в Коммунарке также подчеркнул, что в настоящий момент говорить о победе над пандемией COVID-19 рано. По мнению Проценко, в будущем люди просто научатся жить с коронавирусом нового типа так же, как ранее они научились жить с гриппом и корью.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.