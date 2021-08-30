В погоне за бессмертием человечество идёт не тем путём

Аргументы Недели → Наука 13+

30 августа 2021, 12:56

Мы созданы по образу и подобию Божьему. Но эта идея начала забываться. Люди решили: раз они смертны и подвержены болезням, значит, они несовершенны. Значит, нужны какие-то механизмы, которые позволят добиться бессмертия.



Все древние эзотерические учения — каббала, гностицизм, манихейство, — решали одну и ту же проблему: приобретения неких тайных знаний, которые помогут стать бессмертными. Но при этом бессмертие достигалось не с помощью духовного совершенствования, а благодаря неким психотехникам. То есть, человек забыл путь, который указал ему Господь: духовно-нравственно совершенствуясь, ты спасёшь свою душу. Отход от этого привёл к тому, что все стали делать акцент на технологиях. Вся городская цивилизация без Бога опирается исключительно на технологии: первый город основал Каин — тот, кто отрекся от Бога, от земли, от своего отца. Описанные в Библии технологии и ремесла — изобретение потомков Каина, а не потомков Сифа, о которых почти ничего не написано, потому что они продолжали жить с Богом и фактически составляли то, что мы называем церковью. С тех пор человечество пошло двумя путями. Одна часть продолжает жить с Богом и для неё самое главное — это нравственная и духовная жизнь, а другая отказалась от этого и развивает технологии.



Все новшества, которые сегодня внедряются: нано, биоинформационные, когнитивные технологии — направлены не на изменение окружающей среды, а на изменение природы человека. Учёные считают, что это недопустимо. С точки зрения нравственности, в науке есть граница, за которую нельзя переходить. Если она нарушается, то наука превращается в преступное экспериментаторство.



Нас сотворил Господь совершенными. Все наши болезни и проблемы имеют духовно-нравственные причины. Также на работу иммунитета непосредственным образом влияют мысли, состояние психики. Никакие редактирования и вмешательства не нужны, это чревато тем, что последствия запущенных процессов будут неконтролируемы — как в антиутопии.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





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