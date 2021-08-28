В «Векторе» разъяснили отличия вакцины «ЭпиВакКорона-Н» от «ЭпиВакКороны»

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28 августа 2021, 13:01

ампулы, pixabay.com

Заместитель генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих объяснила, в чем различия между российскими вакцинами против коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" и "ЭпиВакКорона".

Татьяна Непомнящих подчеркнула, что для обычного человека, который решит привиться, никаких отличий нет. В препаратах содержится тот же белок-носитель, аналогичные вспомогательные вещества и три пептида.

Кандидат биологических наук в беседе с RT обратила внимание на то, что в вакцине "ЭпиВакКорона" все три пептида синтезировались отдельно. При рассмотрении состав препарата выглядит как початок кукурузы – белок-носитель, покрытый зернышками трех цветов (пептидами). В "ЭпиВакКороне-Н" два зернышка объединены в один.

Непомнящих уточнила, что создание такой вакцины необходимо, в частности, для удобства производства в больших объемах.

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