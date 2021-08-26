Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н»

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26 августа 2021, 20:22 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Российский Минздрав зарегистрировал очередную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Согласно реестру государственных лекарственных средств, речь идет о препарате “ЭпиВакКорона-Н”.

Отмечается, что основой этой вакцины являются пептидные антигены. Государственная регистрация была произведена 26 августа текущего года.

В настоящее время на российской территории для вакцинации задействуют “КовиВак”, “Спутник V” и “ЭпиВакКорону”. Для ревакцинации применяется “Спутник Лайт”. За границей востребованы вакцины от Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, BBIBP-CorV и Sinopharm.

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