Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н»

Российский Минздрав зарегистрировал очередную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Согласно реестру государственных лекарственных средств, речь идет о препарате “ЭпиВакКорона-Н”.
Отмечается, что основой этой вакцины являются пептидные антигены. Государственная регистрация была произведена 26 августа текущего года.
В настоящее время на российской территории для вакцинации задействуют “КовиВак”, “Спутник V” и “ЭпиВакКорону”. Для ревакцинации применяется “Спутник Лайт”. За границей востребованы вакцины от Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, BBIBP-CorV и Sinopharm.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.