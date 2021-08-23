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Иммунолог Редди допустил появление более опасного коронавируса в 2022 году

, 22:26 Источник: Blick

Иммунолог Редди допустил появление более опасного коронавируса в 2022 году
COVID-19, pixabay.com

Иммунолог Сай Редди из высшей технической школы Цюриха выразил мнение, что в следующем году в мире возникнет более опасный вариант коронавируса, а это в свою очередь приведет к новой фазе эпидемии.

Сай Редди подчеркнул, что сочетание уже существующих штаммов SARS-CoV-2 способно привести к новой фазе пандемии с большим количеством летальных исходов. Ученый обратил внимание на то, что штамм "бета" из Южной Африки и "гамма" из Бразилии к настоящему моменту развили мутации, позволяющие им в некоторых случаях избегать антител.

Иммунолог не исключил, что вышеуказанные варианты в следующем году станут еще заразнее, а штамм "дельта" сможет обходить иммунитет.

"COVID-22 может быть даже хуже, чем то, что мы испытываем сейчас", – предположил Редди. Ученый не исключил, что коронавирус останется с человечеством навсегда.

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